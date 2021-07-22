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قام فريق من وزارة الصحة بزيارة المسلخ الرئيس بجدة، وقدم نصائح تتعلق بالتباعد ولبس الكمامة والالتزام بالاحترازات الصحية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما وزّع أعضاء الفريق الورود على الموجودين بالمسلخ كمعايدة.
وأعرب مدير إدارة المسالخ رائد المطيري، عن شكره وتقديره لفريق وزارة الصحة، الذي قدّم النصائح المصحوبة بالورود.
وأكد أن المسالخ تعمل وفق توجيهات أمانة محافظة جدة بالعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث لبس الكمامة والتباعد وتقديم تطبيق "توكلنا".
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 02:10 PM
قدّموا لهم الورود.. وطالبوهم بتطبيق الاحترازات الصحيةبالصور.. فريق "الصحة" يعايد الموجودين بالمسلخ الرئيس بجدة
قام فريق من وزارة الصحة بزيارة المسلخ الرئيس بجدة، وقدم نصائح تتعلق بالتباعد ولبس الكمامة والالتزام بالاحترازات الصحية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما وزّع أعضاء الفريق الورود على الموجودين بالمسلخ كمعايدة.
وأعرب مدير إدارة المسالخ رائد المطيري، عن شكره وتقديره لفريق وزارة الصحة، الذي قدّم النصائح المصحوبة بالورود.
وأكد أن المسالخ تعمل وفق توجيهات أمانة محافظة جدة بالعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث لبس الكمامة والتباعد وتقديم تطبيق "توكلنا".
، بالصور.. فريق "الصحة" يعايد الموجودين بالمسلخ الرئيس بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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