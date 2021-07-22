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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1314 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 41 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد وتطبيق "توكلنا"، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، خاصة في أيام عيد الأضحى؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.
ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 02:10 PM
الأمانة أكدت استمرار جولاتها المكثّفة خاصة في أيام عيد الأضحىالشرقية.. أكثر من 1300 جولة رقابية على الأسواق تنتهي بـ41 مخالفة
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1314 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 41 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد وتطبيق "توكلنا"، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، خاصة في أيام عيد الأضحى؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.
ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
، الشرقية.. أكثر من 1300 جولة رقابية على الأسواق تنتهي بـ41 مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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