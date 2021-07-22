شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تجدد التذكير بطريقة حل مشكلات الجواز التقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكّن خدمة "تواصل" والمتاحة في منصة أبشر جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات؛ لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وتساهم خدمة تواصل في حل مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر الإلكترونية.

وتشمل الخدمة في حل مشكلة الجواز السعودي وتصاريح السفر ،اجراءات هوية مقيم داخل وخارج المملكة ، خدمات التابعين والمكفولين ،تأشيرات الدخول والخروج والعودة والنهائي ،تأشيؤات الزيارة ، تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين والسوريين،نقل الخدمات ،تعديل المهن تحديث وتمديد الجواز ،البلاغات.