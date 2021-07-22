شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل 4 رحلات لقطار الحرمين يومياً من جدة إلى مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي توجب تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة، في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، واليوم تمت إعادة التدشين بعد استكمال أعمال المحطة، وخلال الفترة القادمة ستتم زيادة الرحلات توافقا بين العرض والطلب المتوقع.

وأضاف الحربي أن جائحة كورونا أثرت كثيرا على الرحلات التي ستعود كما كانت وأكثر لنقل الركاب بين محطة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحا أن عدد الرحلات اليومية 4 رحلات تنطلق من جدة باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي الأيام القادمة ستتم زيادتها تدريجيا.

وأكد الحربي أنه تم تجهيز المحطة بكل الخدمات التي يحتاج إليها المسافرون الذين تتم خدمتهم من قبل شباب وشابات الوطن وإرشادهم إلى موقع القطارات، كما أن جميع أفراد طاقم المحطة من الشباب.