شكرا لمتابعة خبر عن "بر جدة" وشركة قوام يوقعان عقداً لتوزيع لحوم الأضاحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبد القادر رضوان - عمر باجرش (صدى):

وقعت جمعية البر بجدة عقداً مع شركة قوام للنقل تقوم الشركة بمقتضاه بتوزيع لحوم الأضاحي الخاصة بالجمعية مجاناً على الأسر المحتاجة في نطاق مكتب الجمعية بحي الصفا والذي يشمل 31 حياً سكنياً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جمعية البر لخدمة المجتمع، كما تترجم حرص شركة قوام على أداء أدوارها الاجتماعية تجاه مختلف فئاته.

وقال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية: إن هذه المبادرة الإنسانية التي قامت من خلالها شركة قوام بالتعاون مع جمعية البر لتوزيع لحوم الأضاحي إنما تؤكد أن الأعمال الإنسانية هي جزء أصيل من ثقافة مجتمعنا المستمدة من القيم الإسلامية الأصيلة التي تعمل دائماً على ترسيخ قيم التكافل والتآزر في النسيج المجتمعي.. داعياً كافة المؤسسات في قطاع الأعمال وكافة القطاعات إلى استشعار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف فئات المجتمع.. بما يحقق مستهدفات الرؤية التنموية التي تعتبر المسؤولية الاجتماعية أحد أهدافها الإستراتيجية.

من جهة أخرى شاركت الفرق التطوعية التابعة لجمعية البر في جهود توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأيتام والمرضى.. بدءاً من أول أيام عيد الأضحى، انطلاقاً من 4 مراكز تنفيذية تم تخصيصها لهذا الغرض.

وقد أشاد الأستاذ حسين بن شهران مدير وحدة التطوع بالجمعية بالجهود الملموسة التي بذلتها الفرق التطوعية التابعة للجمعية للوصول إلى المحتاجين وتسليمهم لحوم الأضاحي التي تم تأمينها وفق ضوابط شرعية بالاتفاق مع متعهدين لهذا الغرض..

مبيناً أن هذه الجهود جاءت حفاظاً على السلامة العامة في ظل جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بذلك.

يُذكر أن جمعية البر حددت هذا العام 4 مراكز للتوزيع يغطي كل مركز منها عدداً من الأحياء.. شملت مستودع الجمعية بحي قويزة ومكاتب الجمعية بالسليمانية والصفا ومشروع الأمير فواز.. وتم من خلالها تغطية 107 أحياء في مدينة جدة.. ليستفيد منها 1216 أسرة تضم 5169 فرداً.