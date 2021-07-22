شكرا لمتابعة خبر عن التجمع الأول بالرياض يستقبل العيد بالحملات الميدانية ضد كورونا بجنوب وغرب العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يواصل تجمع الرياض الصحي الأول جهوده التوعوية الميدانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ بحث جميع فئات المجتمع على أهمية الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الاحترازية وذلك بتجنب المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة عن طريق التباعد الجسدي والاستمرار في غسل اليدين وتعقيمها؛ بهدف الحفاظ على صحتهم، وسعيًّا للحد من انتشار الفيروس والتصدي له.

كما تضمنت الحملة التوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا ودوره الفاعل في حماية الفرد والمجتمع من خطر الفيروس، وتشجيعهم للمبادرة بالتسجيل عن طريق تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأوضح "التجمع الأول" أن مراكز اللقاحات جنوب وغرب العاصمة تستقبل جميع المسجلين بمختلف فئاتهم طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن "التجمع الأول" أخذ على عاتقه أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه من خلال وضع خطة شاملة داخل منشآت "التجمع الأول" وخارجها؛ بالتواجد في الأسواق والمساجد والميادين العامة، وذلك امتداداً للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء الجائحة؛ حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمجتمع.