شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 23 ألف ذبيحة في أول وثاني أيام عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

استقبلت مسالخ ومطابخ المنطقة الشرقية أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، المستفيدين الراغبين في ذبح الأضاحي، وفق خطة العمل التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية، والتي هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية، مع الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية أن عدد المذبوحات التي استقبلتها المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بلغ خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك 23012 ‪ذبيحة

وأشارت الأمانة الى أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية، مؤكدة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية.

ونوهت الأمانة الى حرصها على تشديد تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد والالتزام بالإجراءات كتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق" توكلنا"، بالإضافة الى وجود رجال الأمن لضمان الالتزام، مؤكدة أن الخدمات تقدم كل عام بشكل متطور ومختلف.

كما كثفت الأمانة الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضا العمل على تكثيف الجولات الميدانية خلال أيام العيد للحد من ظاهرة الذبح العشوائي، فيما تم تشكيل فرق عمل لذلك، والتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث يعد الذبح خارج المسالخ والمطابخ النظامية مخالفه صريحه للاشتراطات الصحية ومصدر خطر على صحة وسلامه المستفيدين، مؤكدة أنها لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبل الأمانة وتحت اشراف المختصين من الأطباء البيطرين، للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.