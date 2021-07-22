شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في معالجة التشوه البصري لشهر يونيو 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، عن جهود الأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري لشهر يونيو 2021، والتي جاء ضمنها إصلاح (101266) متر مربع من حفر الشوارع، وتنسيق و زراعة (348075) من الورد و الأشجار، ومعالجة (45724) متر طولي من الأرصفة، ومعالجة (48) واجهة من واجهات المباني و المحلات، وإزالة (3305) متر من الكتابات المشوهة، وإزالة (190082) متر مكعب من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (12510) حاوية نظافة، وإزالة (115) من السيارات المتهالكة والتالفة، وإزالة (1260) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة (81) من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء من مداخن التهوية، دكتات، التكييف وغيرها.

وأضاف: كما قامت الأمانة بصيانة (5313) من حفر الشوارع، وإزالة (315) حوش واستراحات ومخيمات عشوائية، وإصلاح (324) من اللوحات الإرشادية، وإزالة (512) لوحات دعائية مخالفة، وإزالة (109) مظلات وهناجر، ومعالجة وضع (881) من البائعين الجائلين، وإصلاح (665) من أعمدة الانارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل (698405) متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، وإصلاح (38) من محولات الكهرباء.

وأشار المتحدث الرسمي الى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، والتي تقوم عليها بشكل دوري وذلك حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.