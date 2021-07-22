«رئاسة الحرمين»: 400 بلاغ عبر وحدة العمليات النسائية بموسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الخميس، أنّ الوكالة التطويرية للشؤون النسائية المتمثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية النسائية، تابعت عبر وحدة العمليات النسائية استلام ما يزيد عن (٤٠) بلاغ بشكل يومي بإجمالي 400 بلاغ خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

وأوضحت وكيلة مديرة وحدة العمليات النسائية عواطف بنت سعيد السهلي، آلية عمل كادر وحدتها منذ بدء موسم حج ١٤٤٢هجرية الاستثنائي باستلام البلاغات يوميًا من الإدارات بالحرم، واتخاذ الحل الأمثل لبعضها، ومن ثم تحويل البعض الآخر للإدارات المختصة مع متابعة إنهائها من قبل التنسيق الميداني والمراجعة الداخلية.

وأشارت إلى استلام بلاغات الأعطال سواء من قبل إدارة التطهير والسجاد النسائية داخل الحرم أو بالمرافق الخارجية، بالإضافة إلى المساندة الميدانية مع منسوبات وحدة سقيا زمزم ومنسوبات وحدة تنسيق العمل التطوعي.

ولفتت إلى أنه تتم المتابعة المستمرة لمواقع الفرق التطوعية وتحديدًا فرق الهلال الأحمر التطوعي النسائي، وأخيرًا رفع إحصائيات البلاغات المتكررة أسبوعيًا لجهة التنسيق الميداني شطر الرجال.

واختتمت السهلي رافعة شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على كل ما توليه من عناية فائقة بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدات البيت العتيق والتي تأتي مترجمةً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الموائمة لتطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله-.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «رئاسة الحرمين» تؤكد تذليل كافة خدماتها للحجاج لأداء مناسكهم

«رئاسة الحرمين» تعلن اكتمال الصيانة والتشغيل بالمسجد الحرام استعدادًا للحج

بالصور.. استقبال طلائع الحجاج وسط إجراءات احترازية مكثفة يوم التروية