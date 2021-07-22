بالصور.. السديس يشارك عمال النظافة في تنظيف صحن المطاف

الرياض - محمد عبدالله - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج.

يذكر أن السديس كان قد أكد أن رئاسة الحرمين جهزت 10 آلاف عامل وعاملة، لخدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم حج 1442؛ قائلا: «استعدت الرئاسة لهذا الموسم المبارك بما يقارب (10) آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية».

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