«الحصيني» يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبّرة على 8 مناطق بينها الرياض

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أمطارًا من خفيفة لغزيرة ورياحًا مغبرة على 8 مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»،: «متوقع من اليوم الخميس 1442/12/12هـ لصباح الجمعة إن شاء الله أمطارًا من خفيفة لغزيرة ورياحًا مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ومكة والمدينة ونجران».

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم بشأن حالة الطقس سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقع أن تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة)، مشيرًا إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وذكر التقرير أنّ حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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