كوادر نسائية لتفويج قاصدات المسجد الحرام لطواف الإفاضة

كشفت وكالة الشؤون التطويرية النسائية والوكالات النسائية المساعدة في المسجد الحرام عن نجاح خطة تفويج قاصدات بيت الله الحرام، لأداء طواف الإفاضة، وذلك في أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وصرحت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، الدكتورة العنود العبود، بأن تفويج القاصدات لأداء طواف الإفاضة في بيت الله الحرام تم، لأول مرة، بكوادر نسائية بلغت أكثر من 590 موظفة من وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية، ويسير وفقا للخطة المعتمدة لحج هذا العام، ووسط تنظيم متكامل بإجراءات احترازية صحية، حيث تم تخصيص أبواب محددة للدخول والخروج، لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، ووفق تنظيم وترتيب دقيق، روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية.

كما أشارت «العنود» إلى أن تفويج القاصدات من ذوات الاحتياجات الخاصة سار بسلاسة كبيرة، لتسهيل دخولهن وخروجهن من وإلى المسجد الحرام، والمرافق المحيطة به.