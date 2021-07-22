الملك وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

وأعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.
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