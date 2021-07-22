وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج صحيًا وخلوه من كورونا والأوبئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نجاح موسم الحج صحيًا حيث لم يتم تسجيل أية حالات كورونا بين الحجاج ولا أي من الأوبئة الأخرى.

اهتمام القيادة بخدمة ضيوف الرحمن

وقال وزير الصحة في بيان له اليوم : بدايةً أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده “يحفظهما الله” على مايوليانه من رعاية وإهتمام بتوفير كافة السبل والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداءهم نسك الحج في أجواء مريحة وآمنة.

وتابع الوزير : إنطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة في الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، فقد إستعدت وزارة الصحة لحج هذا العام 1442هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز ، يُشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم عدد من الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.

تناغم جهود كافة القطاعات المشاركة

وأضاف : ليس هذا فحسب ، فقد تناغمت جهود كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وتم تنفيذ خطة الحج الصحية بكل دقة ومنهجية

من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي بين الحجاج لضمان سلامتهم ومنع إنتشار العدوى بينهم في ظل جائحة كورونا كوفيد ١٩

وبفضل الله أسهمت هذه الجهود المبكرة والإجراءات الإحترازية في التعامل بكفاءة عالية مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام والذي استدعى اقتصار أداء الحج على 60 ألف حاج من مستكملي لقاح كورونا مما كان له الأثر الملموس بفضل الله في عدم تسجيل أي حالات وبائية أو إصابات بفيروس كوفيد-١٩ بين الحجاج .

وبناءً عليه يسرُّني أن أعلن -ولله الحمد-​ عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام (1442هـ)، وخلو حج هذا العام من التفشيات لفيروس كورونا أو أية أمراض وبائية أخرى.

وبهذه المناسبة، نثمِّن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- دعمهما اللامحدود لوزارة الصحة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم الحج، داعيًا الله –عز وجل- أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين.

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