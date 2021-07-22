المقبل يحدد لـ”المواطن ” أسباب الأمراض الوراثية والجينية ومعدلات الإصابة في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - دلال العمري - الرياض

أكد الدكتور محمد علي المقبل استشاري مخ وأعصاب الأطفال والأمراض الجينية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني أن الأمراض الوراثية في السعودية من بين أعلى المعدلات العالمية.

أسباب أمراض المخ والأعصاب

ولفت إلى أن أمراض المخ والأعصاب مختلفة الأسباب وبناءً على السبب يختلف العلاج وفي بعض الحالات ننصح باستخدام بعض المكملات الغذائية التي تساعد على نمو الدماغ، حيث من الممكن أن تفيد بعض الأطفال ولا تفيد البعض الآخر حسب درجة المرض وشدته

وقال د. المقبل لصحيفة “متابعات الخليج 365” إنه ليس هناك علاج نهائي للتعافي منها تمامًا لكن العلاج يساعد المريض على التعامل مع الأعراض.

وأشار الدكتور المقبل إلى أن الغرض من الفحص قبل الزواج هو معرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية، مؤكدًا أنه ليس لهذا الفحص علاقة بأمراض المخ والأعصاب وننصح بعمل الفحوصات الجينية فنحن تكثر لدينا الأمراض الجينية ونتيجة كثرة زواج الأقارب تعتبر المملكة أعلى معدلات دول العالم بالأمراض الوراثية بنسبة 60 % ولكن لا توجد إحصائية دقيقه حول الأمراض الجينية.

الأمراض الجينية في المملكة

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشاكل وهي قلة وعي المجتمع بالأمراض الجينية وانتشار زواج الأقارب ووجود مرض وراثي سارٍ بالعائلة وعدم توفر الإمكانيات العلاجية خصوصًا بالمناطق النائية فضلًا عن عدم توفر التخصصات التي تكمل بعضها بعض، مثل الطب النفسي وطب المخ والأعصاب، طب الجينات، وطب العلاج الطبيعي، طب العلاج الوظيفي، وطب العلاج التأهيلي وكذلك نقص الكوادر الذي يسبب عدد من المشاكل مثل التأخر في تشخيص الحالات المرضية وعدم التدخل مبكر لعلاج الحالة.

طرق الوقاية من الأمراض الوراثية

وأشار إلى أنه يفضل عدم زواج الأقارب في حالة وجود تاريخ مرضي في العائلة وعمل الفحوصات اللازمة من خلال استخدام تقنية الجينات بكشف الطفرة الجينية المسببة للمرض واستبعاد إنجاب أطفال مصابين مستقبلًا بأمراض الجينات.

يذكر أن الدكتور المقبل قام بزيارة لمستشفى الرس العام، ضمن برنامج مبادرة الكوادر الطبية التطوعية وقام بتوقيع الكشف الطبي على 21 مريضًا وجرى تحويل المرضى الذي يحتاجون إلى رعاية دقيقة في مراكز متخصصة.



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