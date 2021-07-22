3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي المدينة والباحة ونجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد حول طقس نجران

من جهة أخرى نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار رعدية على الباحة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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