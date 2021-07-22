، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الصين إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين، إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم.
وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين، أودت الفيضانات بـحياة 33 شخصًا، ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس.
وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيًّا فضلًا عن 7 مفقودين، وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم.
وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.
وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).
ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الصين إلى 33 قتيلًا و8 مفقودينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-22
ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين، إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم.
وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين، أودت الفيضانات بـحياة 33 شخصًا، ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس.
وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيًّا فضلًا عن 7 مفقودين، وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم.
وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.
وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
10:17 AM
إجلاء مئات الآلاف من منازلهم وكلفة الأضرار تقارب 1.22 مليار يوان
ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين، إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم.
وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين، أودت الفيضانات بـحياة 33 شخصًا، ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس.
وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيًّا فضلًا عن 7 مفقودين، وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم.
وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.
وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).
، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الصين إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الصين إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.