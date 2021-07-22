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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 12:34 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارةحالة أمطار غزيرة على نجران.. و"الأرصاد" ينبه
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، حالة أمطار غزيرة على نجران.. و"الأرصاد" ينبه ،
المصدر : الخليج 365
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