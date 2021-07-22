اخبار السعوديه

الملك سلمان يشيد بالعلاقات السعودية المصرية: حريصون على تنميتها

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين ومصر.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو/تموز 1952 في مصر.

وأعرب العاهل السعودي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر باطراد التقدم والازدهار.

وشدد على أن "العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين متميزة، ويحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة".

كما بعث الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده (23 يوليو).

وعبر ، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، راجياً لحكومة وشعب مصر المزيد من الرقي والازدهار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا