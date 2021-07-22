رئيس مدغشقر ينجو من محاولة اغتيال وضبط عدد من المتهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، اليوم الخميس، أن الرئيس أندريه راغولينا نجا من محاولة اغتيال فيما تم توقيف العديد من المشتبه بهم من الأجانب والمحليين.

ونقلت وكالة أ. ف. ب عن مصادر دبلوماسية القول إن من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع على المحيط الهندي، يوم الثلاثاء الماضي شخصين من فرنسا، في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة.

رئيس مدغشقر وعلاج كورونا

يذكر أن الرئيس أندريه راغولينا كان قد صرح في وقت سابق بأنه ليس في عجلة من أمره لتطعيم سكان البلاد ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه “يفضل العلاج بالأعشاب لمكافحة هذه الجائحة”.

الشاي العشبي المضاد لكورونا

تجدر الإشارة إلى أن مدغشقر بدأت في أبريل 2020، وسط ضجة إعلامية كبيرة، توزيع “الشاي العشبي المضاد لكوفيد-19” مجانًا، بينما توقفت هذه الحملة عندما تم رفع إجراءات الحجر الصحي في أكتوبر الماضي.

وخلال زيارة لمصنع في أكتوبر، قال الرئيس أندريه راغولينا: “سنقوم بتعريف العالم كله بالكبسولات المنتجة من نباتات الشيح والرافينتسارا، النباتات المحلية التي يتم الاعتراف بفضائلها في جميع أنحاء العالم”، مؤكدًا أن 7 ملايين على الأقل من سكان هذا البلد، قد اختبروا بالفعل شاي الأعشاب هذا. بينما لم تثبت أي دراسة علمية حتى الآن فعاليته، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

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