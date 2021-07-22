الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

الأرصاد : الطقس صحو على مكة والمدينة غائم جزئيًا على منى

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وغائما جزئياً على مشعر منى.

حالة الطقس في المشاعر

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر ، والمدينة المنورة 34 درجة ومشعر منى 31 درجة.

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