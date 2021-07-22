محمد بن مسعود - الدمام - تُصحب برياح نشطة وتتواصل حتى 9 مساء ‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها. 22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 11:49 AM تُصحب برياح نشطة وتتواصل حتى 9 مساء الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة ‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية ، الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة ،

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