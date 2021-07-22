، الفرج والدوسري على رأس قائمة الأخضر قبيل لقائه المرتقب مع ساحل العاج ،

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ينطلق بعد قليل مشوار المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو، بمواجهة منتخب ساحل العاج، في المباراة التي يحتضنها ستاد نيسان في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "تويتر"، تشكيل المنتخب الرسمي الذي سيخوض المباراة، وضم كلًّا من: محمد الربيعي، وياسر الشهراني، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وسعود عبدالحميد، وسلمان الفرج، وعلي الحسن، وسالم الدوسري، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وعبدالله الحمدان.
ووقع المنتخب السعودي في مجموعةٍ قوية في مشاركته الأولمبية الثالثة، تضم منتخبات ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.
وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الألماني؛ على أن يختتم دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل بمواجهة منتخب البرازيل.
وكان مدرب المنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري، قد أكد أن حظوظ الأخضر في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" متساوية مع بقية المنتخبات.
وقال الشهري خلال مؤتمر صحفي، قبل مواجهة كوت ديفوار: "تواجدنا في المجموعة الأصعب مع البرازيل وألمانيا بعد غياب 25 عامًا عن الأولمبياد، يُعد أمرًا إيجابيًّا للكرة السعودية".
وأردف: "هذا النوع من المباريات يحفز اللاعبين ويصقلهم".
وتابع: "حظوظنا متساوية مع جميع فرق المجموعة، والمنتخبات الإفريقية دائمًا تقدم مستويات كبيرة في الأولمبياد".
وأكد: "نحترم الجميع لكن لدينا طموح وقدرات ستساعدنا بإذن الله على مواصلة المشوار نحو المراكز الثلاثة الأولى".
الفرج والدوسري على رأس قائمة الأخضر قبيل لقائه المرتقب مع ساحل العاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-22
ينطلق بعد قليل مشوار المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو، بمواجهة منتخب ساحل العاج، في المباراة التي يحتضنها ستاد نيسان في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "تويتر"، تشكيل المنتخب الرسمي الذي سيخوض المباراة، وضم كلًّا من: محمد الربيعي، وياسر الشهراني، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وسعود عبدالحميد، وسلمان الفرج، وعلي الحسن، وسالم الدوسري، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وعبدالله الحمدان.
ووقع المنتخب السعودي في مجموعةٍ قوية في مشاركته الأولمبية الثالثة، تضم منتخبات ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.
وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الألماني؛ على أن يختتم دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل بمواجهة منتخب البرازيل.
وكان مدرب المنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري، قد أكد أن حظوظ الأخضر في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" متساوية مع بقية المنتخبات.
وقال الشهري خلال مؤتمر صحفي، قبل مواجهة كوت ديفوار: "تواجدنا في المجموعة الأصعب مع البرازيل وألمانيا بعد غياب 25 عامًا عن الأولمبياد، يُعد أمرًا إيجابيًّا للكرة السعودية".
وأردف: "هذا النوع من المباريات يحفز اللاعبين ويصقلهم".
وتابع: "حظوظنا متساوية مع جميع فرق المجموعة، والمنتخبات الإفريقية دائمًا تقدم مستويات كبيرة في الأولمبياد".
وأكد: "نحترم الجميع لكن لدينا طموح وقدرات ستساعدنا بإذن الله على مواصلة المشوار نحو المراكز الثلاثة الأولى".
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
11:06 AM
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
11:47 AM
المنتخب الأولمبي السعودي يفتتح مشواره في أولمبياد طوكيو بمواجهة إفريقية
ينطلق بعد قليل مشوار المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو، بمواجهة منتخب ساحل العاج، في المباراة التي يحتضنها ستاد نيسان في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "تويتر"، تشكيل المنتخب الرسمي الذي سيخوض المباراة، وضم كلًّا من: محمد الربيعي، وياسر الشهراني، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وسعود عبدالحميد، وسلمان الفرج، وعلي الحسن، وسالم الدوسري، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وعبدالله الحمدان.
ووقع المنتخب السعودي في مجموعةٍ قوية في مشاركته الأولمبية الثالثة، تضم منتخبات ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.
وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الألماني؛ على أن يختتم دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل بمواجهة منتخب البرازيل.
وكان مدرب المنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري، قد أكد أن حظوظ الأخضر في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" متساوية مع بقية المنتخبات.
وقال الشهري خلال مؤتمر صحفي، قبل مواجهة كوت ديفوار: "تواجدنا في المجموعة الأصعب مع البرازيل وألمانيا بعد غياب 25 عامًا عن الأولمبياد، يُعد أمرًا إيجابيًّا للكرة السعودية".
وأردف: "هذا النوع من المباريات يحفز اللاعبين ويصقلهم".
وتابع: "حظوظنا متساوية مع جميع فرق المجموعة، والمنتخبات الإفريقية دائمًا تقدم مستويات كبيرة في الأولمبياد".
وأكد: "نحترم الجميع لكن لدينا طموح وقدرات ستساعدنا بإذن الله على مواصلة المشوار نحو المراكز الثلاثة الأولى".
، الفرج والدوسري على رأس قائمة الأخضر قبيل لقائه المرتقب مع ساحل العاج ،
المصدر : الخليج 365
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