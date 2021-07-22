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أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.
كما أعلنت النيابة العامة توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية محاولة الاغتيال.
نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-22
أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.
كما أعلنت النيابة العامة توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية محاولة الاغتيال.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
11:09 AM
توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية الحادثة
أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.
كما أعلنت النيابة العامة توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية محاولة الاغتيال.
، نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال ،
المصدر : الخليج 365
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