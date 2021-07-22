، أسعار النفط تتراجع وبرنت عند  72.12 دولاراً للبرميل ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.
وفي الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 11 سنتاً بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.12 دولاراً للبرميل، بعد صعوده 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 70.24 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6 بالمئة أمس الأربعاء.
وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا: "التقلبات في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام."
وتابع "سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا."
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ مايو أيار.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 11:07 AM
الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط انخفض 0.1 بالمئةأسعار النفط تتراجع وبرنت عند 72.12 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.
وفي الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 11 سنتاً بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.12 دولاراً للبرميل، بعد صعوده 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 70.24 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6 بالمئة أمس الأربعاء.
وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا: "التقلبات في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام."
وتابع "سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا."
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ مايو أيار.
، أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 72.12 دولاراً للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 72.12 دولاراً للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.