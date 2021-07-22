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فيما يؤكد اهتمام المملكة الدائم بخدمة بيت الله الحرام، نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم تحت عنوان حدث #في_مثل_هذا_اليوم في الثاني والعشرين من يوليو 1933، توثيقًا لإيفاد عدد من الشباب إلى الخارج لتعلم صناعة كسوة الكعبة الشريفة.
وتأتي تغريدة الدارة على حسابها الرسمي بتويتر، بمناسبة حج هذا العام؛ لافتة إلى أن الحدث يعود للعام 1352 هجرية أي قبل 88 عامًا من اليوم.
قبل 88 عامًا.. إيفاد عدد من الشباب للخارج لتعلم صناعة كسوة الكعبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-22
فيما يؤكد اهتمام المملكة الدائم بخدمة بيت الله الحرام، نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم تحت عنوان حدث #في_مثل_هذا_اليوم في الثاني والعشرين من يوليو 1933، توثيقًا لإيفاد عدد من الشباب إلى الخارج لتعلم صناعة كسوة الكعبة الشريفة.
وتأتي تغريدة الدارة على حسابها الرسمي بتويتر، بمناسبة حج هذا العام؛ لافتة إلى أن الحدث يعود للعام 1352 هجرية أي قبل 88 عامًا من اليوم.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
10:07 AM
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
11:15 AM
توثيق للدارة تحت عنوان في مثل هذا اليوم وتزامنا مع موسم الحج
فيما يؤكد اهتمام المملكة الدائم بخدمة بيت الله الحرام، نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم تحت عنوان حدث #في_مثل_هذا_اليوم في الثاني والعشرين من يوليو 1933، توثيقًا لإيفاد عدد من الشباب إلى الخارج لتعلم صناعة كسوة الكعبة الشريفة.
وتأتي تغريدة الدارة على حسابها الرسمي بتويتر، بمناسبة حج هذا العام؛ لافتة إلى أن الحدث يعود للعام 1352 هجرية أي قبل 88 عامًا من اليوم.
، قبل 88 عامًا.. إيفاد عدد من الشباب للخارج لتعلم صناعة كسوة الكعبة ،
المصدر : الخليج 365
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