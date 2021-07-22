«الأرصاد» تنبه إلى رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، إلى رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة، مشيرًا إلى أنّ تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز أنّ التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع، لافتًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم بشأن حالة الطقس سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقع أن تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة)، مشيرًا إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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