«وزارة الحج» ترصد مخالفات بشأن الوجبات المقدمة للحجاج

الرياض - محمد عبدالله - رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات بشأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، حيث لم تتوافر بها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها.

وذكرت الوزارة أنّ بعض شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجاج المسجلين لديها لجأت إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.

يأتي ذلك في ضوء الجولات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة التي تنفذها الإدارات المعنية بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجاج المسجلين لديها ومدى جودتها وتحقيقها لما التزمت به تلك الشركات والمؤسسات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إيقاع الجزاءات المقررة -بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن- في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات.

وقالت «وفيما يتعلق بالمخالفات، ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، فتم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير مع تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات».

وأشارت الوزارة إلى أنه «مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام بما ينبغي التزامه واتباعه من اشتراطات تنظيمية وصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم».

ونوهت إلى ضرورة عدم التهاون بأي تعليماتٍ وترتيباتٍ تهدف إلى راحة الحجاج وتيسير أدائهم مناسكهم، بما يؤكد ويعكس ويواكب منظومة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية لضيوف الرحمن، والعناية البالغة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من الحجاج والمعتمرين والزائرين».

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