بالفيديو.. حاجة مصرية تفيض عيناها دمعًا: تمديد الإقامة سبب حجي

الرياض - محمد عبدالله - قالت حاجة مصرية، اليوم الأربعاء، إن مشاعرها لا تستطيع وصفها من الفرحة والسعادة بالحج هذا العام، مؤكدة أنها تمكنت من أداء الفريضة بسبب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد الإقامة وفاضت عينيها بالبكاء.

وأشارت الحاجة المصرية خلال مقابلة مع فضائية «الإخبارية»، إلى أن إقامة زوجها كانت منتهية منذ 3 أشهر، وفور وصول رسالة تمديد الإقامة سجدت لله شكرًا على هذا القرار، لأنه نتج عنه تمديد إقامتها هي وابنها واستطاعت التواجد بالمملكة والحج.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت أن التمديد لصلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة دون مقابل في الدول المعلَّق القدوم منها سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وبدأت المديرية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23/ 1/ 1443هـ الموافق 31/ 8/ 2021م.

ويأتي هذا التمديد ضمن الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، و الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.