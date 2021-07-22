طقس الخميس.. هطول أمطار رعدية وزخات برد على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الخميس - سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر تصل إلىالى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.