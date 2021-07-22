«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية الخميس، من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، إن معظم مناطق المملكة تتأثر بسماء غائمة جزئياً، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة، تشمل الطريق الساحلية على طول البحر الأحمر وأجزاء من شمال المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.