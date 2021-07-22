بسبب كورونا.. المملكة السعودية تمنع السفر إلى اندونيسيا

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه انطلاقًا من حرص المملكة على سلامة المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر منع سفر المواطنين السعوديين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

