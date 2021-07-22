تقرير يكشف ان الذهب قرب قاع أسبوع بضغط ارتفاع الدولار

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، بينما يرقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم.



وبحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1799.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1799.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ديلي إف.إكس، "أسعار الذهب تحت ضغط لأن الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر والأسهم الأمريكية انتعشت لليوم الثاني، مما يعني أن المتعاملين يتغاضون عن بواعث القلق حيال الفيروس ويعاودون التداول على أساس التضخم".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.15 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة مسجلا 2667.44 دولار، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1076.91 دولار للأوقية.