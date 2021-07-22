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أعلنت نيودلهي أمس، أنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 45 ألف إصابة بداء "الفطر الأسود"، المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه على 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بكوفيد-19.
وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار أمام البرلمان: إنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب "الفطار العفني"، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.
وينتج مرض "الفطار العفني" المعروف باسم الفطر الأسود، عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.
أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهندوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-22
أعلنت نيودلهي أمس، أنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 45 ألف إصابة بداء "الفطر الأسود"، المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه على 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بكوفيد-19.
وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار أمام البرلمان: إنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب "الفطار العفني"، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.
وينتج مرض "الفطار العفني" المعروف باسم الفطر الأسود، عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:36 AM
نائب وزير الصحة: أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب "الفطار العفني"
أعلنت نيودلهي أمس، أنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 45 ألف إصابة بداء "الفطر الأسود"، المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه على 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بكوفيد-19.
وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار أمام البرلمان: إنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب "الفطار العفني"، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.
وينتج مرض "الفطار العفني" المعروف باسم الفطر الأسود، عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.
، أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهند ،
المصدر : الخليج 365
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