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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة #تروية مستمرة في يومها الـ"8".
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الخميس 12/ 12/ 1442هـ لصباح الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة، ونجران، والإمارات، وعمان، واليمن)، ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:59 AM
رياح مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحةثامن أيام تروية.. الحصيني يتوقع: هطولات غزيرة بهذه المناطق
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة #تروية مستمرة في يومها الـ"8".
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الخميس 12/ 12/ 1442هـ لصباح الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة، ونجران، والإمارات، وعمان، واليمن)، ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.
، ثامن أيام تروية.. الحصيني يتوقع: هطولات غزيرة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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