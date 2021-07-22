محمد بن مسعود - الدمام - رياح مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحة توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة #تروية مستمرة في يومها الـ"8". وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الخميس 12/ 12/ 1442هـ لصباح الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة، ونجران، والإمارات، وعمان، واليمن)، ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:59 AM رياح مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحة ثامن أيام تروية.. الحصيني يتوقع: هطولات غزيرة بهذه المناطق ثامن أيام تروية.. الحصيني يتوقع: هطولات غزيرة بهذه المناطق توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة #تروية مستمرة في يومها الـ"8". وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الخميس 12/ 12/ 1442هـ لصباح الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة، ونجران، والإمارات، وعمان، واليمن)، ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة. الكلمات المفتاحية

، ثامن أيام تروية.. الحصيني يتوقع: هطولات غزيرة بهذه المناطق ،

المصدر : الخليج 365

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