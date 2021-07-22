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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى "عبدالعزيز بن سليمان التويجري (أبوأحمد)"، والصلاة عليه اليوم الخميس الساعة الرابعة والنصف عصراً، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فيما يتقبل العزاء في المقبرة.
"الخليج 365" تسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:55 AM"التويجري" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى "عبدالعزيز بن سليمان التويجري (أبوأحمد)"، والصلاة عليه اليوم الخميس الساعة الرابعة والنصف عصراً، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فيما يتقبل العزاء في المقبرة.
"الخليج 365" تسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
، "التويجري" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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