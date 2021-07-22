تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 22 يوليو 2021 خلال التعاملات الصباحية، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الثمين.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 217.73 ريال (58.05 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة) 190.52 ريال (50.79 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 في السعودية، فبلغ 163.30 ريال (43.53 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.01 ريال (33.86 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، 6772.75 ريال (1808 دولارات).

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية فقد سجل 1524.25 ريال (406.86 دولار).

تراجعت أسعار الذهب لدى إغلاق الأربعاء، لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1805.81 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1805.50 دولار.