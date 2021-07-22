محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً. 22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:39 AM قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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