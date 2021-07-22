محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولة ميدانية إشرافية شملت المطاف والساحات شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف. جاء ذلك خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج. 22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:18 AM خلال جولة ميدانية إشرافية شملت المطاف والساحات السديس يشارك في تنظيف صحن المطاف مع العمال السديس يشارك في تنظيف صحن المطاف مع العمال شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف. جاء ذلك خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج. الكلمات المفتاحية ، السديس يشارك في تنظيف صحن المطاف مع العمال ،

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