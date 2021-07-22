شكرا لمتابعة خبر عن صور..السديس يشارك عمال النظافة في تنظيف صحن المطاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف .

ووثقت مجموعة من الصور، قيام الشيخ السديس بتنظيف صحن المطاف بنفسه، مشاركًا عمال النظافة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج .