عسير : القبض على مواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير

الحج تتوعد مخالفي وجبات ضيوف الرحمن بعقوبات وجزاءات رصدت وزارة الحج مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بتقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 12 ذو الحجة 1442 هـ 12 ذو الحجة 1442 هـ

رقم جديد للأحساء في Guinness حطم بنك الأصول الوراثية لأصناف نخيل التمر في مركز النخيل والتمور في الأحساء التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الرقم القياسي،... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 12 ذو الحجة 1442 هـ 12 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل | مستشفيات جدة ونجران الأعلى في إشغال الأسرة بينما قدرت وزارة الصحة معدل إشغال الأسرة لكل 100 سرير في كل المستشفيات التابعة لها بـ61.2 سرير لكل 100 سرير، تصدرت مستشفيات محافطة جدة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 12 ذو الحجة 1442 هـ 12 ذو الحجة 1442 هـ

السيول تداهم 50 أسرة بنجران ألحقت الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران، خلال اليوم الأول لعيد الأضحى الضرر بأكثر من 50 أسرة، وداهمت السيول المنازل وألحقت... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 12 ذو الحجة 1442 هـ 12 ذو الحجة 1442 هـ

44 % من الحجاج نساء وباركودات للمناسك أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث، الأربعاء أول أيام التشريق «يوم القَر»، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية،... المشاعر المقدسة: بعثة دوت الخليج المشاعر المقدسة: بعثة دوت الخليج 12 ذو الحجة 1442 هـ 12 ذو الحجة 1442 هـ

الاحتفاء بالحجاج ثاني أيام العيد بالمسجد الحرام احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام... المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي المشاعر المقدسة: فهد الإحيوي 11 ذو الحجة 1442 هـ 11 ذو الحجة 1442 هـ

تنظيم دقيق بأول أيام التشريق أنهى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق «يوم القَر»، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 11 ذو الحجة 1442 هـ 11 ذو الحجة 1442 هـ

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