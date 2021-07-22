رقم جديد للأحساء في Guinness

حطم بنك الأصول الوراثية لأصناف نخيل التمر في مركز النخيل والتمور في الأحساء التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الرقم القياسي، كأكبر بنك من نوعه في العالم بـ 127 صنفاً من النخيل «وطنية ودولية»، للدخول إلى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان آخر رقم مسجل في الموسوعة للصين بـ 120 صنفاً فقط. إثراء التجربة العلمية ليصبح إجمالي الأرقام القياسية التي حققتها الأحساء في موسوعة «جينيس» نحو 12 رقماً قياسيا.

المسار السياحي

تقرر إدراج البنك في المسار السياحي الزراعي بالأحساء، وفتح أبوابه أمام السائحين والزوار من داخل وخارج المملكة، لما له من دور كبير في التطور الزراعي وإثراء التجربة العلمية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك بإشراف ومتابعة من مدير المركز المهندس خالد الحسيني، ووكيل الوزارة للشؤون الزراعية المهندس أحمد العيادة. عمر البنك 23 عاماً أبان مدير الاتصال المؤسسي في المركز المهندس عباس البراهيم لـ«دوت الخليج»، أن إعلان تحقيق الرقم في مراحله النهائية، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عطفاً على استكمال كافة الإجراءات التوثيقية والشواهد والرفع المساحي، والبيانات التفصيلية للبنك والأصناف قبل نحو 4 أشهر، والتصوير الجوي «الفيديوي»، والتصوير الفوتوغرافي، والحصول على الموافقات المبدئية من اللجان المقررة في مراحل التسجيل بالموسوعة، وذلك بهدف إبراز البنك عالميًا، وتحويله إلى محطة سياحية جديدة في الأحساء بشكل خاص والمملكة بشكل عام، موضحاً أن عمر البنك يمتد لـ 23 عاماً، والأصناف موزعة على النحو التالي: «112 صنفاً وطنياً، و10 أصناف دولية، و5 أصناف فحول». الحفاظ عليها من الانقراض أضاف أن المركز يعمل على تأسيس قاعدة بيانات لتلك الأصناف، تأصيلها والحفاظ عليها من الانقراض، كما يعمل المركز على نقل مجموعة من النخيل المجاورة لسور المركز الخارجي على الطريق الرئيسي «شمال المبرز»، ووضع لافتات تعريفية بأصناف النخيل لإطلاع العابرين للطريق والمترددين على مضمار المشي على تلك الأصناف.

الأرقام القياسية العالمية للأحساء

: 01- أكبر واحة نخيل 02- أكبر نافورة تفاعلية «راقصة» 03- أكبر جرة ماء فخارية 04- أكبر سلة خوص 05- أطول فطيرة جبن 06- أكبر درس لغسيل اليدين 07- أكبر كتاب تلوين للأطفال عن حقوق الإنسان 08- أكبر كيس فيشار 09- أكبر سفرة طعام «خوصية» 10- أكبر لوحة قرآنية 11- أكبر حرف بشري