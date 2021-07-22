شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يؤكد حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه بالحرام أمس، عددا من القيادات والمسؤولين بالمسجد الحرام.

وفي بداية اللقاء رحّب بالجميع، شاكراً لهم جهودهم المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وما يقدم من جهد مضاعف هذا العام وذلك لما يتطلبه العمل بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة (كورونا)، وحثهم على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بمنظومة الخدمات، وحسن تمثيل الرئاسة وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

وأكد العمل الدؤوب والسعي لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- في توفير بيئة آمنة في الحرمين الشريفين تعين قاصديهما على أداء مناسكهم بكل سكينة وخشوع.

واختتم الرئيس العام حديثه بالتضرع إلى الله -عز وجل- بأن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل علمهم خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.