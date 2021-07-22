شكرا لقرائتكم خبر عن 500 موظف وموظفة لتنظيم طواف الإفاضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 500 موظف وموظفة في تفويج ضيوف الرحمن لأداء طواف الإفاضة على مدار يومي 10 و11 من ذي الحجة، وذلك في ظل استعدادات المملكة القائمة لتقديم أرقى الخدمات وبذل خبراتها في تنظيم الحشود لإنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام م. أسامة الحجيلي أنه جرى استقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة خلال 3 نقاط تجمع «باب علي رضي الله عنه - كدي - أجياد» للدخول إلى المسجد الحرام، وأداء طواف الإفاضة.

وبين أنه تم تخصيص باب المروة لخروج الحجاج بعد أداء نسكهم، وذلك على مدار يومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، مشيرا إلى مراعاة معايير التباعد المكاني حرصا على سلامة الحجاج.