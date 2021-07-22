شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ألف رسالة نصية توعوية للحجيج والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.