شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 50 ألف مظلة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 50 ألف مظلة، أمس، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام، ضمن مبادرة «مظلتك بين يديك» أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا»، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتأتي مبادرة «مظلتك بين يديك» لحماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الإفاضة، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي مدخلي، إن المبادرة تهدف لحماية الحجاج والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، منعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.