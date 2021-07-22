شكرا لقرائتكم خبر عن الأميران سلطان وأحمد بن فهد بن سلمان يتلقيان التعازي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، التعازي في وفاة والدتهما صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، والتي أُديت عليها صلاة الميت عقب صلاة العصر، أمس، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

تقدم جموع المعزين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، والمسؤولين وجمع من المواطنين.