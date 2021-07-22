شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 أضحية بحضرموت ومخيم الجفينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 888 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديريات المكلا، وحجر، وبروم ميفع، وغيل باوزير، والشحر، وشبام، والقطن، ووادي العين وحورة، وعمد، ورخية، وسيئون، وتريم بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجا في اليمن. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع توزيع لحوم الأضاحي لأسر الأيتام والأسر الأشد احتياجا في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب، حيث جرى أمس توزيع 150 أضحية في المخيم.

وأشار ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب د.ناصر العمري إلى أن هذا المشروع الإنساني المقدم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في هذه المناسبة العظيمة، مشيدا بجهود المملكة ممثلة بالمركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المركز المستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.