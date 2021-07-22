شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك بورد» التميز لجامعة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت جامعة تبوك ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجائزة «بلاك بورد» للتميز الدولية للعام 2021 عن فرع الجائزة في «قيادة التغيير»، التي شارك فيها 130 مرشحًا يمثلون 17 دولة مختلفة.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د. علي الشمري أن الجائزة أُطلقت عام 2005 -وهي سنوية- لتكريم الابتكار والتميز في التعليم الإلكتروني في مجتمع الممارسة العالمي لنظام بلاك بورد، حيث يعمل المعلمون والمتعلمون حول العالم بأساليب مختلفة للانتفاع من تكنولوجيا التعليم.

وأضاف الشمري إن الفوز بالجائزة جاء نظير الكثير من المبادرات التطويرية ومنها استحداث الجامعة لبرنامج «أتقنت» الذي أطلقته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قبل عام من موعد الجائزة، وتضمّن حزمًا من الدورات التدريبية تجاوزت الـ90، تبعتها إستراتيجيات لقياس أثر نقل المعرفة، إضافة إلى تصميم مجموعة كبيرة من الأدلة المصورة والفيديوهات والشروحات التعليمية، وتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لجميع الفئات المستفيدة من منظومة التعليم الإلكتروني في الجامعة، وكذلك قدّم البرنامج حزمة من الخدمات والحلول البرمجية المبتكرة لمساندة عملية التعلم والتعليم الإلكتروني وتجويد مخرجاتها.