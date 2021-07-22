شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «أكاديمية سدايا» لتطوير الكفاءات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن إطلاق «أكاديمية سدايا» إحدى المبادرات التي تستهدف دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل.

وتهدف الأكاديمية إلى بناء وتأهيل وتمكين القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والأساسيات الممكّنة لها، وإعداد وتنفيذ برامج ومبادرات تطوير المهارات ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والجامعات داخل وخارج المملكة في مجال التدريب وتطوير البرامج والمبادرات المتخصصة في بناء القدرات الوطنية وتلبية الاحتياجات من المهارات في المجالات المستهدفة، وتمكين الجهات والشركاء لتعزيز وتكامل تلك المبادرات والبرامج.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. عبدالله الغامدي أهمية تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يعد ذلك عنصرًا أساسيًا لدعم وسدّ احتياجات هذا القطاع الحيوي والمهم، مما سيسهم -بإذن الله- في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ إن 70% من المؤسسات ستستخدم البُنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024م.